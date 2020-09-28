Beşiktaş, Hanya'yı Konya'yı gördü
Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor karşısında 4-1’lik ağır bir yenilgi aldı.
28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ali Şahiner’in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde altıpas üzerinde topa iyi yükselen Shengelia’nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0
41. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sol taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Uğur Demirok’un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
63. dakikada Kravets’in sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
78. dakikada Vida’nın kısa düşen geri pasında topu önünde bulan Kravets’in pasında Shengelia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0 83. dakikada Vida’nın ceza sahası içinde Miya’ya müdahalesinde hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
84’üncü dakikada penaltıyı kullanan Kravets, topu filelere yolladı: 4-0
90+2. dakikada Beşiktaş farkı 3’e indirdi. Sağ kanattan topla hareketlenen ve ceza alanına giren Gökhan Töre’nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1 Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.