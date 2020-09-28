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Spor Beşiktaş, Hanya'yı Konya'yı gördü
Spor

Beşiktaş, Hanya'yı Konya'yı gördü

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor karşısında 4-1’lik ağır bir yenilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:08:00 -
Beşiktaş, Hanya'yı Konya'yı gördü

28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ali Şahiner’in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde altıpas üzerinde topa iyi yükselen Shengelia’nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

41. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sol taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Uğur Demirok’un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

63. dakikada Kravets’in sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

78. dakikada Vida’nın kısa düşen geri pasında topu önünde bulan Kravets’in pasında Shengelia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0 83. dakikada Vida’nın ceza sahası içinde Miya’ya müdahalesinde hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

84’üncü dakikada penaltıyı kullanan Kravets, topu filelere yolladı: 4-0

90+2. dakikada Beşiktaş farkı 3’e indirdi. Sağ kanattan topla hareketlenen ve ceza alanına giren Gökhan Töre’nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1 Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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