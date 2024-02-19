Beşiktaş Galibiyeti Türklerle aldı.

Beşiktaş Sahasında Konyaspor'u konuk etti .Ev sahibi ekip maçtan 2-0'lık skorla ayrıldı

Beşiktaş'ın gollerini Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Cenk, Semih

Beşiktaş'ın Yedekleri: Ersin, Svensson, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Amartey, Worrall, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov, Muleka

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi.

Konyaspor'un Yedekleri: Deniz, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Hadebe, Ndao, Karayel, Kahraman Demirtaş, Sambou, Boateng, Oğulcan Ülgün

90' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan çalımlarla gelen Semih pasını Aboubakar'a verdi. Aboubakar ceza sahası içindeki Salih'e pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

86' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Muçi giren oyuncu Salih Uçan.

85' Net fırsat kaçtı. Sol kanattan topla birlikte gelen Semih savunma arkasına sarkan Muçi'ye pasını verdi. Sol kenardan ceza sahasına giren Muçi'nin vuruşu direkten auta çıktı.

84' Sol kanattan topla birlikte gelen Semih çalımını attı ancak topu ayağından fazla açtı ve top auta çıktı.

82' Konyaspor'da da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Prip giren oyuncu Oğulcan Ülgün.

81' Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Cenk ve Rashica giren oyuncular Aboubakar ve Ghezzal.

80' Pozisyonun devamında Ndao sol kanattan hızlı çıktı ve ceza sahasına girdi ancak Colley son anda araya girdi ve topu kornere gönderdi.

75' Bu sefer Konyaspor etkili geldi. Sol kanatta Ndao ile verkaça giren Guilherme ortasını açtı fakat hava topu mücadelesinde Cicaldau rakibine faul yaptı.

74' VAR kontrolü sonrasında karar değişmedi ve karşılaşma santrayla hareketlendi.

72' Sağ kanattan topla birlikte gelen Rashica pasını Muçi'ye verdi. Ceza sahası yayından şutunu çeken Muçi'nin topunu Slowik çıkardı fakat top Cenk'in önüne düştü. Cenk'te topu boş ağlara yolladı.

71’ Gol… Beşiktaş 2-0 Konyaspor (Cenk)

68' Konyaspor'da iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Sokol Cikalleshi ve Valon Ethemi giren oyuncular Alassane Ndao ve Bouly Sambou.

67' Ön alan baskısıyla topu kazanan Rashica şansını uzaklardan denedi fakat top farklı şekilde auta çıktı.

65' Gedson'un pasla kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Muçi'nin uzaktan şutu farklı şekilde auta çıktı.

64' Tekrar Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Masuaku ortasını açtı ancak savunma topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Musrati gelişine şutunu çekti ancak kaleci Slowik topu kornere tokatladı.

62' Bu sefer Beşiktaş etkili geldi. Orta alanda topu alan Gedson verkaç ile ceza sahasına girmek istedi fakat Semih'in pasında top Gedson'a gelmeden hemen önce Uğurcan araya girdi.

59' Soner kendi yarı sahasından topla çıkmak isterken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

56' Kendi yarı sahasından topla çıkan Muçi şansını uzaklardan denedi ancak top yandan auta çıktı.

54' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Masuaku ortasını açtı. Semih topu Muçi'ye aktardı ancak Muçi şutunu çekemeden Guilherme araya girdi.

52' Ahmet Oğuz sağ kanattan topla çıkmak isterken yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Ardından Ahmet ayağa kalkamayınca oyun durdu. Sağlık ekipleri sahada.

49' Gedson'un pasında topla buluşan Rashica içeriye ortasını açtı ve ön direkte topa uçarak kafayı vuran Semih topu ağlara gönderdi.

49’ Gol… Beşiktaş 1-0 Konyaspor (Semih)

48' Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan topla gelen Onur arka direkteki Cenk'i gördü. Cenk'in sert vuruşu Semih'e çarptı ve top kaleye giderken Slawik kornere tokatladı.

47' Prip sağ kanattan topla birlikte çıkmak istedi fakat Masuaku topu elle kesti.

İkinci Yarı Başladı.

İlk Yarı Sonucu Beşiktaş-Konyaspor:0-0

45' Guilherme sol kanatta hareketlenen Ethemi'ye pasını vermek istedi ancak Rashica araya girdi ve topu taca yolladı.

43' Gedson ön alanda topu kazandı ve atağa çıkmak istedi ancak Konyaspor defansı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

40' Muçi düdük sonrasında topu sertçe yere vurduğu için sarı kart gördü.

38' Cicaldau ön alan baskısıyla topu kazandı ve sağ kanattaki Prip'i gördü. Önü açık olan Prip şansını uzaklardan denedi fakat kaleci Mert topu rahatlıkla kontrol etti.

35' Sağ kanattan topla birlikte gelen Rashica açışını düzeltti ve şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.35' Sağ kanattan topla birlikte gelen Rashica açışını düzeltti ve şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.

32' Guilherme sol kanattan hareketlenen Ethemi'yi topla buluşturmak istedi ancak Rashica son anda araya girdi ve topu taca yolladı.

31' Pasla kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası dışındaki Muçi'nin önüne düştü. Muçi'nin uzaklardan denediği şut Colley'e çarptı ve kaleci Slowik'de kaldı.

29' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Uğurcan'ın uzaklaştırmak istediği top kendi takım arkadaşına çarptı ve Semih'in önüne düştü. Ceza sahası içinde topla buluşan Semih'in vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

27' Orta alanda topu alan Muçi çalımlarla ceza sahasına girdi ancak vuruşu yandan auta çıktı.

26' Beşiktaş etkili geldi. Semih'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica ortasını açtı ancak top Cenk'e gelmeden savunma topu uzaklaştırdı.

24' Semih yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

22' Sağ kanatta topla buluşan Muçi topla birlikte orta alana geldi şutunu çekti ancak top Kalecide kaldı.

20' Kendi yarı sahasında topu alan Musrati sol kanatta boş olan Masuaku'yu görmek istedi ancak pası doğrudan taca çıktı.

19' Ön alan baskısıyla topu kazanan Cenk sol kanattan ceza sahasına girdi ve pasını Muçi'ye vermek istedi ancak top Muçi'ye gelmeden savunma araya girdi.

18' Colley savunma arkasına sarkan Semih'i topla buluşturmak istedi ama savunmada Uğurcan araya girdi ve topu kazandı.

16' Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Cicaldau önünü boşalttı ve şutunu çekti ancak top kaleci Mert'te kaldı.

14' Beşiktaş çok etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte çıkan Masuaku son çizgiye indi ve ortasını açtı ancak Nzonzi son anda araya girdi ve topu kornere yolladı.

13' Ön alanda topu kazanan Ahmet Oğuz savunma arkasına koşu gösteren Prip'e pasını attı ancak top direkt auta çıktı.

12' Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta Nzonzi kafayı vurdu ancak top kaleci Mert'te kaldı.



10' Ön alan baskısıyla topu kazanan Onur sol kanatta koşu gösteren Cenk'e uzun topunu attı ancak pası doğrudan Ahmet Oğuz'a gitti.

8' Sol kanatta topu kazanan ve atağa çıkan Masuaku diğer kanattan koşu gösteren Muçi'ye pasını gönderdi ancak Muçi topu kontrol edemedi ve top auta çıktı.

7' Sol kanattan topla birlikte gelen Cenk savunma arkasına sarkan Semih'e pasını atmak istedi ancak Damjanovic araya girdi ve topu kazandı.

5' Filip Damjanovic kendi yarı sahasından topla birlikte geldi yerde kaldı. Hakem avantaja oynattı.

3' Musrati sağ kanattan hareketlenen Onur'a pasını vermek istedi ancak Guilherme araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

2' Beşiktaş etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Muçi savunma arkasına sarkan Semih'e pasını verdi. Ceza sahası içinde boş kalan Semih'in vuruşunu Slowik kornere tokatladı.

1' Maç Başladı