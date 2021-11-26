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Spor Beşiktaş GZT Giresunspor'u konuk edecek
Spor

Beşiktaş GZT Giresunspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:35:00 -
Beşiktaş GZT Giresunspor'u konuk edecek

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.

Ligde üst üste 3 mağlubiyet

Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.

Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

Welinton sınırda

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi.

Welinton, GZT Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Gökhan Töre yok Rıdvan Yılmaz belirsiz

Beşiktaş'ta yarın oynanacak karşılaşmada tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin forma giymesi beklenmiyor.

Ajax maçı öncesinde risk analizi testinde sakatlık riski tespit edildiği için maç kadrosundan çıkarılan Rıdvan Yılmaz'ın durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

 

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