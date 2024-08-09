  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam’la işi olmayanı camiye götürürsen olacağı bu! Genco Erkal'ın cenazesinde şaşkına çeviren çelenk

Donald Trump Merkez Bankası'na kafayı taktı! Son açıklaması ülkeyi şaşırttı

5 litresi 1500 liraya yaklaşmıştı! Türkiye'nin stoklarında bulunan zeytinyağı miktarı herkesi şok etti

İsrail, Türkiye'ye sonunda bunu da yaptırttı! Yazıklar olsun size

HAMAS'ın yeni lideriyle ilgili şok gerçekler! İşte "en tehlikeli adam"ın bilinmeyenleri

Pedofili yuvası Roblox'tan şaka gibi savunma!

ABD'den skandal "Türkiye" hamlesi! O faaliyetlerine apar topar hız verdi

Hindistan "Türk SİHA'larını vuracağız" diyordu! Kendileri yapamadı, füze verip o ülkeye yaptıracaklar

Saray kapatıp doyasıya eğlendiler! CHP işrette

‘Hodri meydan yalandı desin hadi dava açsın’ İmamoğlu ekmek fırınının üstü bakın neymiş!
Spor Beşiktaş genç oyuncusunu kiraladı
Spor

Beşiktaş genç oyuncusunu kiraladı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 15:44:00 -
Beşiktaş genç oyuncusunu kiraladı

Beşiktaş, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın sezon sonuna dek kiralık olarak Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'ı Kayserispor'a kiraladı. Konuya ilişkin siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Kartal Kayra Yılmaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi belli oldu! Van Bronckhorst onu istedi...
Beşiktaş'ın yeni transferi belli oldu! Van Bronckhorst onu istedi...

Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi belli oldu! Van Bronckhorst onu istedi...

Beşiktaş ve Galatasaray'a Süper Kupa şoku
Beşiktaş ve Galatasaray'a Süper Kupa şoku

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş ve Galatasaray'a Süper Kupa şoku

Genç yeteneğe imzayı attırdı! Beşiktaş'ın geleceği emin ellerde
Genç yeteneğe imzayı attırdı! Beşiktaş'ın geleceği emin ellerde

Spor

Genç yeteneğe imzayı attırdı! Beşiktaş'ın geleceği emin ellerde

O futbolcudan Beşiktaş yönetimini şoke eden talep
O futbolcudan Beşiktaş yönetimini şoke eden talep

Spor

O futbolcudan Beşiktaş yönetimini şoke eden talep

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23