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Spor Beşiktaş, Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 20:01:00 - 2022-06-23 20:05:54

Romain Saiss'i kadrosuna katan Beşiktaş, transferlerine devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon anlaşmaya vardığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"Zarif, sağlam, estetik" başlığıyla yayınlanan videoda Fernandes'e hoş geldin denildi.

Galatasaray'a gönderme

Ayrıca paylaşılan videoda Gedson Fernandes'in Çaykur Rizespor forması giyerken Galatasaray'a attığı golü resmetmesi dikkat çekti.

Siyah-beyazlı takımdan daha önce yapılan açıklamada, Gedson Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaşmaya vardığını belirtmiş, 23 yaşındaki oyuncu için Benfica'ya 6 milyon Euro transfer bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 50 pay verileceği ifade edilmişti.

23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 11 maça çıkarken, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.

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