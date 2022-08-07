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Spor Beşiktaş galibiyetle başladı
Spor

Beşiktaş galibiyetle başladı

Beşiktaş, 2022-2023 sezonunun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 00:15:00 -
Beşiktaş galibiyetle başladı

Beşiktaş, 2022-2023 sezonunun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

İki takımın da 10 kişi kaldığı mücadelede siyah-beyazlı takıma 3 puanı getiren Ghezzal'ın golünün ardından büyük bir sevinç yaşandı.

Yedek kulübesindeki tüm oyuncuların sahaya girerek kutladığı gol, Beşiktaş'a Valerien Ismael'in görev yaptığı süre içinde 4. galibiyeti yaşattı.

Geçen sezonun 31. haftasında Beşiktaş'ta göreve başlayan Ismael, siyah-beyazlı takımın başında görev aldığı 9. maçı galibiyetle tamamladı.

Geçtiğimiz sezonun 8 haftasında 4 beraberlik, 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Beşiktaş, Fransız teknik adamla yeni sezona 3 puan alarak başladı.

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