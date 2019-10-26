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Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 346. karşılaşma

95 yıllık rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 122-110, gol sayılarında da 484-452 üstünlüğü bulunuyor.

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:37
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 346. karşılaşma

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 346. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette, geride kalan 345 maçın 122'sini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 452 golle karşılık verdi. 

Lig maçları 

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 122 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 35 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 128 gol attı.

Geçen sezon ligde yapılan maçları ev sahibi takımlar kazandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta 1-0, Galatasaray da Türk Telekom Stadı'nda 2-0 galip geldi.

Son 30 lig maçında 6 kırmızı kart 

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki rekabette son 30 lig maçında hakemler sadece 6 kez kırmızı kart kullandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 30 derbide hakemler Beşiktaşlı Matias Delgado, Roberto Hilbert, Veli Kavlak ve Dusko Tosic ile Galatasaraylı Felipe Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.

Bu süre içinde hakemler, ayrıca iki takım oyuncularına toplam 158 sarı kart çıkardı. Beşiktaş'tan 83, Galatasaray'dan ise 75 futbolcu sarı kart gördü.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.

 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:37
  1. Beşiktaş
  2. Galatasaray
  3. Süper Lig
  4. Anadolu Ajansı

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