  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman? Derbi hangi gün?
Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman? Derbi hangi gün?

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı hakemi açıklandı mı? Beşiktaş Galatasaray maçı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 16:15:00 -
Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman? Derbi hangi gün?

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürerken gözler Beşiktaş-Galatasaray derbisine çevrildi. Futbolseverler derbinin hangi gün oynanacağını, zorlu maçın hakeminin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı hakemi kim oldu?  

Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman? Derbi hangi gün?

Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş-Galatasaray maçına sahne olacak. Zorlu karşılaşma 25 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın hakemi henüz açıklanmadı. Haftanın hakemlerinin perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Süper Lig 10. hafta maçları şöyle:

22 Ekim Cuma

20.00 YENİ MALATYASPOR-ALTAY

23 Ekim Cumartesi

13.30 ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA

16.00 GAZİANTEP FK-GZT GİRESUNSPOR

16.00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR

19.00 GÖZTEPE-TRABZONSPOR

24 Ekim Pazar

13.30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ATAKAŞ HATAYSPOR

16.00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

16.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR

19.00 FENERBAHÇE-AYTEMİZ ALANYASPOR

25 Ekim Pazartesi

20.00 BEŞİKTAŞ-GALATASARAY

 

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta?
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta?

Spor

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Teşkilat 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın 19. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.
Bill Gates'in kızı imam nikahıyla evlendi
Dünya

Bill Gates'in kızı imam nikahıyla evlendi

İş adamı Bill Gates’in kızı Jennifer Gates, Mısırlı Müslüman Nayel Nassar ile dünya evine girdi. İki isim önce imam nikahı, ardından resmi n..
Mehmet Durakoğlu savaştan çıkmış gibi konuştu! Sen Mustafa Kemal'in askerisin de diğerleri Yunan askeri mi?
Gündem

Mehmet Durakoğlu savaştan çıkmış gibi konuştu! Sen Mustafa Kemal'in askerisin de diğerleri Yunan askeri mi?

İstanbul Barosu seçimlerini kazanan Mehmet Durakoğlu, seçim sonrasında yaptığı konuşmasında adeta savaştan çıkmışçasına ifadeler kullandı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay