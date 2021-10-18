Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman? Derbi hangi gün?
Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı hakemi açıklandı mı? Beşiktaş Galatasaray maçı hangi gün?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürerken gözler Beşiktaş-Galatasaray derbisine çevrildi. Futbolseverler derbinin hangi gün oynanacağını, zorlu maçın hakeminin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı hakemi kim oldu?
Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman? Derbi hangi gün?
Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş-Galatasaray maçına sahne olacak. Zorlu karşılaşma 25 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın hakemi henüz açıklanmadı. Haftanın hakemlerinin perşembe günü açıklanması bekleniyor.
Süper Lig 10. hafta maçları şöyle:
22 Ekim Cuma
20.00 YENİ MALATYASPOR-ALTAY
23 Ekim Cumartesi
13.30 ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA
16.00 GAZİANTEP FK-GZT GİRESUNSPOR
16.00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR
19.00 GÖZTEPE-TRABZONSPOR
24 Ekim Pazar
13.30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ATAKAŞ HATAYSPOR
16.00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
16.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR
19.00 FENERBAHÇE-AYTEMİZ ALANYASPOR
25 Ekim Pazartesi
20.00 BEŞİKTAŞ-GALATASARAY