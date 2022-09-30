Beşiktaş-Fenerbahçe maçı pazar günü mü? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakemi kim?
Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Futbolseverler ise maçın hangi gün oynanacağını, maçın başlayacağı saati ve karşılaşmanın hakemi araştırılıyor.
Süper Lig’in 8.haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı pazar günü mü? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakemi kim?
Beşiktaş 2 Ekim Pazar akşamı Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan maçı Volkan Bayarslan yönetecek.
Fenerbahçe'ye 6 kırmızı, 79 sarı kart
Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 26 derbide 85 kez kart aldı. Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 79 da sarı kart gördü.
Beşiktaş daha "hırçın"
Rekabetteki son 26 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 84 sarı olmak üzere toplam 95 kart aldı.
Son 4 derbide 1 kırmızı, 32 sarı kart
İki takım arasında yapılan son 4 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 32 sarı kart gösterildi. Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu. Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin geçtiğimiz sezon rövanş maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken, hakem Arda Kardeşler 9 kez sarı kart uygulamasına gitti.