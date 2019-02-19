Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak derbinin biletleri 165 ile bin 100 lira arasında yarın satışa sunulacak



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın biletleri yarın satışa çıkacak. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'de satışına başlanacak biletlerin www.passo.com.tr , N'Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alınabileceği belirtildi. Bir kişinin en fazla 2 adet alabileceği biletlerin 165 ile bin 100 lira arasında satışa çıkacağı kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.