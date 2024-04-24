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Spor Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi ne zaman sorusuna cevap yayımlandı: 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak!
Spor

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi ne zaman sorusuna cevap yayımlandı: 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak!

Yeniakit Publisher
2024-04-24 00:44:00 - 2024-04-24 00:46:12
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi ne zaman sorusuna cevap yayımlandı: 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine geri sayım başladı. Ligde bu sezon istediğini bulamayan Beşiktaş ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe kritik bir müsabakada karşı karşıya gelecek .23 Nisan Salı günü Avrupa’da ve Türkiye’de oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesiyle devam edecek

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı belirlendi. 34'üncü haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisin tarihi de netlik kazandı. İşte, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tarihi...

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 34'üncü haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak

SÜPER LİG 34. HAFTA PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta 26 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

26 Nisan Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

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