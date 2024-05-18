Beşiktaş evinde son nefeste: Galibiyeti unuttu, gözler Kupa Finalinde..
Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu. 27. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Hücum yönünün solundan Pedor ile kullanılan köşe vuruşunda altı pasın sağında topun gelişine vuran Massanga, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
33. dakikada Svensson’un pasında topla buluşan Ege Tıknaz’ın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleciyi geçen meşin yuvarlağı ağlara giderken Kilama çizgiden çıkardı. İlk yarı, Hatayspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
50. dakikada Semih’in pasında ceza sahası dışından Fernandes’in vuruşu ağlara gitti: 1-1 55. dakikada Massanga’nın pasında Bashiru’nun vuruşu ağlara gitti: 1-2 65. dakikada Görkem’in uzaktan sert vuruşu Ersin’in kontrolünde auta gitti.
78. dakikada Aboubakar’ın vuruşu auta gitti. 83. dakikada Rashica’nın ortasında Cenk Tosun’un kafa vuruşu auta gitti.
90+6. dakikada VAR kararı sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Aboubakar maçın skorunu ortaya çıkardı: 2-2
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