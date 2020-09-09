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Spor Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sedat Ali Karagülle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Spor

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sedat Ali Karagülle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:25:33 -
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sedat Ali Karagülle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Sedat Ali Karagülle'yi kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki ve 1,90 metre boyundaki Sedat Ali Karagülle, kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

2017-2018 sezonunda Bandırma Kırmızı'da kariyerine başlayan Sedat Ali, 35 lig maçında 6,6 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamalarını yakaladı. Bir sonraki sezon aynı takım formasıyla 28 lig maçında forma giyen genç oyuncu, 5,8 sayı ve 1,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Geçen sezon Bandırma Basketbol Kulübünde 20 lig maçında parkeye çıkan oyun kurucu 9,1 sayı, 3,3 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla yılı tamamladı.



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