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Spor Beşiktaş en çok bu konuda düşünecek! Ghezzal'ın sözleşme hamlesi: Opsiyonunun kaldırıldığı iddia edildi
Spor

Beşiktaş en çok bu konuda düşünecek! Ghezzal'ın sözleşme hamlesi: Opsiyonunun kaldırıldığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2024-03-24 19:28:00 - 2024-03-24 19:29:28
Beşiktaş en çok bu konuda düşünecek! Ghezzal'ın sözleşme hamlesi: Opsiyonunun kaldırıldığı iddia edildi

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek Rachid Ghezzal'ın sözleşmesinde yer alan maç sayısına bağlı 1 yıllık opsiyonun kaldırıldığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sözleşmesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı kulübün Cezayirli futbolcunun sözleşmesinde oynadığı maç sayısına bağlı 1 yıllık opsiyonu kaldırdığı öne sürüldü.

5 MAÇ DAHA GİYMESİ HALİNDE UZAYACAKTI

Ghezzal'ın Haziran ayında bitecek sözleşemsi Beşiktaş formasıyla 5 maça daha çıktığı takdirde otomatik olarak uzayacaktı.

OPSİYONU KALDIRILDI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba'nın dün Buducnost ile oynanan hazırlık maçının ardından Ghezzal'ın sözleşmesindeki opsiyonun kaldırıldığını belirttiği iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlıların 31 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

Beşiktaş formasıyla 114 maça çıkan Ghezzal, 16 gol atıp 32 asist kaydetti.

Cezayirli oyuncu, Beşiktaş kariyerinde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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