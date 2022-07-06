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Spor Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ı resmen bitirdi
Spor

Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ı resmen bitirdi

Beşiktaş, İstanbulspor'un 20 yaşındaki defans oyuncusu Emrecan Uzunhan ile her konuda anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 07:26:00 -
Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ı resmen bitirdi

Siyah beyazlılar, 20 yaşındaki futbolcu Emrecan Uzunhan ve kulübü İstanbulspor ile kesin anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Süper Lig’in yeni takımlarından İstanbulspor’da forma giyen Emrecan Uzunhan’ı da renklerine bağlıyor. Siyah beyazlılar, uzun süredir görüştükleri futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. 

Futbola Galatasaray altyapısında başlayıp daha sonra İstanbulspor’un altyapısına geçen 20 yaşındaki Emrecan, 2 yıldır A takım kadrosunda yer alıyor. Sol stoper olarak görev yapan genç futbolcu, teknik direktör Valerien İsmael’in 3-4-3 sistemine uygun bir oyun tarzına sahip.

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