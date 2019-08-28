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Beşiktaş Emre için teklifi yükseltti!

Transferde rotayı Sivasspor'dan Emre Kılınç’a çeviren Beşiktaş, teklifini 2 milyon Euro’ya çıkardı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
Beşiktaş Emre için teklifi yükseltti!

Transfer döneminin kapanmasına bir kaç gün kala hareketli günler yaşayan Beşiktaş, rotayı Sivassporlu Emre Kılınç'a çevirdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, siyah-beyazlılar daha önce genç oyuncu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli önermiş ancak Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz bu teklifi yetersiz bularak geri çevirmişti.

Son olarak Gary Medel'in Bologna'ya transfer olmasıyla Beşiktaş daha yüksek bir teklif yaptı. Şilili yıldızın 2,3 milyon Euro’luk yıllık ücretini ödemekten kurtulan Kartal, bu defa Sivasspor'un kapısını 2 milyon Euro ile çaldı.

Anadolu ekibinin bu teklife vereceği cevap merakla beklenirken, Emre Kılınç ise Beşiktaş formasını giymenin hayalini kuruyor.

Emre, Mecnun Otyakmaz'la görüştü

Performansını giderek artıran 25 yaşındaki oyuncu, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'la yaptığı görüşmede takımdan ayrılıp Beşiktaş'ta forma giyme isteğini iletti.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı da sistemine uyması sebebiyle Emre Kılınç'ı çok istiyor. Bu transferin kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.

Öte yandan Sivasspor'un deneyimli hocası Rıza Çalımbay, daha önce yaptığı açıklamada Emre Kılınç'ın Beşiktaş'ta oynamasını istediğini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
  1. Euro
  2. Türkiye gazetesi
  3. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz
  4. Gary Medel
  5. Emre Kılınç
  6. Beşiktaş

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