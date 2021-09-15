Beşiktaş Devler Ligi'ne yenilgiyle başladı
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'a 2-1'lik skorla yenildi.
Beşiktaş ile Borussia Dortmund, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Alman ekibi 2-1 kazandı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Bellingham ve 45+3. dakikada Haaland kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 90+4. dakikada Montero'dan geldi.
Dortmund bu sonuçla puanını 3'e çıkardı. Beşiktaş ise henüz puanla tanışamadı.
Beşiktaş gruptaki ikinci maçında deplasmanda Ajax'la karşılaşacak. Alman ekibi ise Sporting Lizbon'u konuk edecek.