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Spor Beşiktaş Devler Ligi'ne yenilgiyle başladı
Spor

Beşiktaş Devler Ligi'ne yenilgiyle başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'a 2-1'lik skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 21:53:00 -
Beşiktaş Devler Ligi'ne yenilgiyle başladı

Beşiktaş ile Borussia Dortmund, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Alman ekibi 2-1 kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Bellingham ve 45+3. dakikada Haaland kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 90+4. dakikada Montero'dan geldi.

Dortmund bu sonuçla puanını 3'e çıkardı. Beşiktaş ise henüz puanla tanışamadı.

Beşiktaş gruptaki ikinci maçında deplasmanda Ajax'la karşılaşacak. Alman ekibi ise Sporting Lizbon'u konuk edecek.

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