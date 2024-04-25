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Spor Beşiktaş derbilerinin tecrübeli ismi! Ferdi Kadıoğlu'nun dikkat çeken istatistiği
Spor

Beşiktaş derbilerinin tecrübeli ismi! Ferdi Kadıoğlu'nun dikkat çeken istatistiği

Yeniakit Publisher
2024-04-25 13:35:36 - 2024-04-25 13:35:36
Beşiktaş derbilerinin tecrübeli ismi! Ferdi Kadıoğlu'nun dikkat çeken istatistiği

Beşiktaş’a karşı Süper Lig'de 8 maçta görev alan Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, bu alanda takımının en deneyimli ismi olarak öne çıkıyor.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan milli futbolcu, 2019-2020 sezonundan itibaren tamamı Süper Lig olmak üzere 8 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı.

Ferdi Kadıoğlu’nun oynadığı Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 2 kez galip ayrılırken, 3'er defa da beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
Performansıyla bu sezon takımının en önemli oyuncularından biri olan Ferdi, istikrarıyla da ön plana çıkıyor. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 32’si Süper Lig, 12’si Avrupa Konferans Ligi, 2 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 46 müsabakada görev aldı ve 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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