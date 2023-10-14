Beşiktaş derbide tökezleyecek! Resmi açıklama yapıldı: Yıldız isim oynamayacak
Trendyol Süper Lig'de son oynanan İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Eric Bailly için Beşiktaş resmi açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray maçında oynamasının imkanı olmadığı resmen duyruldu... Detaylar haberimizde...
Siyah-Beyazlılar Galatasaray'la oynayacağı derbi öncesi resmi sitesinden bir açıklama yaptı.
GEDSON, MERT, AMARTEY VE SALİH DE SAKATLANMIŞTI
Beşiktaş'ta yaklaşan derbi öncesinde UEFA Konferans Liginde oynanan Dinamo Kiev maçında omuzundan sakatlanan Gedson, bu sakatlığını tam atlatmışken bu kez de antrenmanda ayak bileğinden sakatlanmıştı. Yine Salih Uçan da son oynanan İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, dün yaptığı açıklamada her iki futbolcunun da derbiye yetiştirilmeye çalışıldığını açıklamıştı.
Milli kaleci Mert Günok ise Adana Demirspor maçını tamamlayamamış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tedavisine yoğun şekilde devam edilen Mert'in tam hazır olması durumunda derbide kalede olması bekleniyor. Ganalı stoper Amartey de sakatlığı nedeniyle Gana Milli Takımı kadrosundan çıkarılmıştı.
GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAMASI ZOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İstanbulspor maçında sakatlanarak oyunu terk eden Eric Bailly'nin sağ arka adalesinden de sakatlandığı açıklandı. Tecrübeli stoperin Galatasaray derbisinde oynamasının zor olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;