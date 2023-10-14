Beşiktaş derbide tökezleyecek! Resmi açıklama yapıldı: Yıldız isim oynamayacak

Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi kötü haber geldi. Süper Lig'de son oynanan İstanbulspor maçında Eric Bailly, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Maçın ardından sakatlık haberleri üzerine Eric Bailly, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sadece boynunun tutulduğunu ifade etmişti.

GEDSON, MERT, AMARTEY VE SALİH DE SAKATLANMIŞTI

Beşiktaş'ta yaklaşan derbi öncesinde UEFA Konferans Liginde oynanan Dinamo Kiev maçında omuzundan sakatlanan Gedson, bu sakatlığını tam atlatmışken bu kez de antrenmanda ayak bileğinden sakatlanmıştı. Yine Salih Uçan da son oynanan İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, dün yaptığı açıklamada her iki futbolcunun da derbiye yetiştirilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

Milli kaleci Mert Günok ise Adana Demirspor maçını tamamlayamamış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tedavisine yoğun şekilde devam edilen Mert'in tam hazır olması durumunda derbide kalede olması bekleniyor. Ganalı stoper Amartey de sakatlığı nedeniyle Gana Milli Takımı kadrosundan çıkarılmıştı.

GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAMASI ZOR

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İstanbulspor maçında sakatlanarak oyunu terk eden Eric Bailly'nin sağ arka adalesinden de sakatlandığı açıklandı. Tecrübeli stoperin Galatasaray derbisinde oynamasının zor olduğu öğrenildi.