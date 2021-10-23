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Spor Beşiktaş derbi primi ne kadar?
Spor

Beşiktaş derbi primi ne kadar?

Beşiktaş derbi primi belli oldu mu? Süper Lig’in 10.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde siyah-beyazlı kulüpten prim açıklaması geldi. Peki, Beşiktaş derbiyi alırsa futbolculara ne kadar prim verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-10-23 13:22:00 -
Beşiktaş derbi primi ne kadar?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi primini açıkladı. Peki, Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse futbolcular ne kadar prim alacak?

Beşiktaş derbi primi ne kadar?

Beşiktaş pazartesi akşamı Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın’a Galatasaray'ı mağlup etmeleri halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL prim verileceğini söyledi.

 

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