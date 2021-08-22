Beşiktaş deplasmanda puan kaybetti
Beşiktaş Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu skorla Beşiktaş puanını dörde, Gaziantep FK ise 1'e yükseltti.
Gelecek hafta Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü evinde ağırlayacak. Gaziantep FK ise Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.
N'Sakala korkuttu
Maçın 70. dakikasında Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala bir anda yere yığıldı. N'Sakal, sağlık görevlilerinin sahada yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.