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Spor Beşiktaş darmadağın! Planlar tutmadı
Spor

Beşiktaş darmadağın! Planlar tutmadı

Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar dört maça çıkan Beşiktaş, puansız yoluna devam ediyor. Siyah beyazlıların Avrupa Ligi'ne katılma şansı da ortadan kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 09:51:00 -
Beşiktaş darmadağın! Planlar tutmadı

Kara Kartal'ın hocası Sergen Yalçın, Sporting maçı öncesinde, "Risk alabiliriz, iyi bir mücadele ve iyi bir skor bekliyoruz" dedi. Ancak planlar tutmadı. Beşiktaş, Portekiz ekibi karşısında sahadan silindi, Yalçın ise ilk Devler Ligi macerasında ilk 4 maç sonunda ‘0’ çekti.

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Portekiz’in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan Beşiktaş , Süper Lig ’de son Hatay maçına göre ilk 11’inde 5 oyuncusunu değiştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Rosier, Vida, Bathsuayi ile Umut Meraş ve Teixeira’yı ilk 11’e almadı. İlk 3 maçtan yenilgiyle ayrılan Kara Kartal, Portekiz deplasmanında yeni bir başlangıç yapmak istiyordu. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın da zorlu mücadeleden önce, "Biraz daha kontrollü, fizik gücü yüksek, daha dayanıklı bir oyuncu grubu tercih ettim. Kontrollü bir oyun olabilir. Duruma göre risk de alabiliriz. Bütün oyuncularımızı kullanıyoruz. İyi bir oyun, inşallah güçlü bir oyun ortaya koyarız" açıklamasını yaptı.

2 attı, 12 yedi

Ancak Yalçın'ın, karşılaşma öncesinde söylediği sözler ile sahada ortaya konan oyun bir olmadı. Devler Ligi'nde umutlarını sürdürmek isteyen Siyah-Beyazlılar, 90 dakika sonunda istediğini alamadı, sahadan silindi, mücadeleyi 4-0 kaybetti. 4 maç sonunda tek bir puan bile toplayamayan Beşiktaş, bu süreçte 2 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 12 gol gördü.

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