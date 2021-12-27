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Spor Beşiktaş dakika 90'da yıkıldı
Spor

Beşiktaş dakika 90'da yıkıldı

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a 90. dakikada yediği golle 1-0'lık skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 22:32:00 -
Beşiktaş dakika 90'da yıkıldı

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Batshuayi ve Oğuzhan ile gol fırsatları yakalayıp değerlendiremedi. Konyaspor ise duran toplarla etkili oldu.

İkinci yarıda temposu düşen mücadelede Rachid Ghezzal'ın vuruşu direkten döndü. Konyaspor 85. dakikada Ahmed Hassan ile net bir gol fırsatından yararlanamadı.

Ahmed hassan 90. dakikada yıktı

Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan, 90. dakikada bu kez Konyaspor'a galibiyeti getiren golü filelere gönderdi.

Beşiktaş yedinci tamamladı

Sahasındaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Konyaspor, 39 puanla Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamladı.

Konyaspor'a karşı son 11 maçta 2. kez yenilen Beşiktaş, ligin ilk devresini 28 puanla 7. sırada noktaladı.

Konyaspor, ikinci yarının ilk maçında Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Rizespor deplasmanına gidecek.

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