Beşiktaş çok teknik orta sahasını buldu! Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton forması giyen Mario Lemina'yı kiralamak için teklif yaptı.

Beşiktaş, Medel'i Bologna'ya satıyor. Siyah-beyazlılar orta sahadaki boşluğu ise Mario Lemina ile doldurmanın planlarını yapıyor. Avcı'nın listesinde ilk sırada Abdullah Avcı'nın gelişiyle tamamen pasa dayalı bir oyun anlayışını benimseyen Beşiktaş'ta yeni hedef sisteme son derece uyum sağlayacak olan Mario Lemina. Deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda gündeme alınan futbolcu için kulübü Southampton'a kirala teklifi yapıldı. Yüksek teknik kapasitesinin yanı sıra güçlü fiziğiyle de bilinen 25 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında 17 milyon euro karşılığında Juventus'tan Southampton'a transfer oldu. Lemina, Premier Lig ekibinde 52 maçta oynadı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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