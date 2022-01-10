Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puanla döndü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesi 2-2 beraberlikle sona erdi.

2. dakikada Selim Ay'ın ceza sahsı içerisinde uzaklaştırmak istediği pozisyonda kafa vuruşunda top Batshuayi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

9. dakikada Necip Uysal'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yer tutan genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın kafa vuruşunda, üst direğe çarparak oyun alnına dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırmayı başardı.

13. dakikada Güven Yalçın ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine giren Batshuayi'nin sol çaprazda yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu ayakları ile kornere çeldi.

25. dakikada VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, Baiano'nun ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi'nin vuruşunda top Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti: 0-1

32. dakikada Umar'ın ceza yayı üzerine yerden pasında Pohjanpalo'nun dönüp vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, direk dibinden filelere gitmekte olan topu yatarak kornere çelmeyi başardı.

39. dakikada hakem Alper Ulusoy'un taç atışını Beşiktaş lehine vermesi üzerine Emirhan İlkhan, topun kendisinden çıktığını belirterek taç atışı el değiştirdi. Taraftarlar ve futbolcular genç oyuncuyu alkışladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

53. dakikada Emirhan İlkhan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Batshuayi'nin sol ayağı ile vuruşu istediği gibi olmayınca top üsten dışarı çıktı.

56. dakikada Rizespor beraberliği yakaladı. Kazanılan faul atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, savunmanın boşa çıkmasından yararlanan Pohjanpalo dizi ile topu filelere gönderdi: 1-1

60. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Güven Yalçın'ın sağ taraftan ceza sahası penaltı noktasına yerden pasında genç Emirhan İlkhan, sol ayağı ile bekletmeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2

63. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Güven Yalçın, rakibinden sıyrıldıktan sonra karşı karşıya vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, soluna yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

68. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kazanılan faul atışında bu kez sağ taraftan Boldrin'in ceza sahası içerisine arka direğe ortasında, Pohajanpalo'nun kafa vuruşunu Ersin Destanoğlu elleri ile çelmeyi başardı. Bu futbolcu düşerken ayağı ile tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

90. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Emirhan İlkhan'ın vuruşunda Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı son anda eli ile çelmeyi başardı.

90+6. dakikada Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta boyunca Beşiktaş'ın yorgun ve eksik olduğu konuşulduğunu, bunun etkisinde kalındığını söyledi.

Rize'ye gelen takımın Beşiktaş olduğuna vurgu yapan Hamzaoğlu, "Formayı giymeyi hak eden oyuncular. Emirhan dışında uzun süredir Beşiktaş ile mücadele eden oyuncular. Emirhan'ı tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyun oynadı." diye konuştu.

Oyuna kötü ve tutuk başladıklarına değinen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Pas yapmakta başarısızdık. İlk yarıda kötü oyun ile içeri girdik. İkinci yarı kıpırdandık ama iyi oynamadık. Bizim takımın bir özelliği pes etmiyoruz, mücadele ediyoruz. Gücümüz dahilinde mücadele ettiğimiz bir oyun oynadık. İki duran toptan iki gol bulduk. Oyuncularımı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum ama kendimi tebrik edemiyorum. Bu oyunu oynatan benim. Oynadığımız oyunun karşılığı bir puan, iyi ama iç sahada bir puana sevinemeyiz. Oyun beni tatmin etmedi. İnşallah düzelteceğiz. Hedefe ulaşma noktasında endişemiz yok ama daha iyi futbol oynamak zorundayız."

Penaltı pozisyonuna ilk başta itiraz ettiğine vurgu yapan Hamzaoğlu, "Bainao'nun eli yakındı. Başka takımlara verilmeyip bize verilince bunlara isyan ediyorum. Verilecekse herkese verilmeli. Pozisyon penaltı verilebilir. Alper Ulusoy'a 'Neden verdi?' diyemem. Sonradan gösterilen kartlar oyunu gerginleştirdi. Maçları hakemlere bağlamıyorum. Hakemlere rakibe etki edemeyiz. Kendi yaptıklarımıza yapamadıklarımıza odaklanmak zorundayız. Bu daha doğru bir davranış." şeklinde konuştu.

Transferlerin devam ettiğini kaydeden Hamzaoğlu, Yusuf Sarı transferi için Trabzonspor'a teşekkür etti.

Hamzaoğlu, Beşiktaş'tan Adem Lahiç'in isminin gündemde olduğunu ifade etti.

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, sınırlı sayıda oyuncularla maçın başından sonuna oyuna hükmettiklerini kaydetti.

Okta, çok iyi bir maç oynadıklarına değinerek, "Maçın büyük bir bölümünde topa hakim olan pozisyon bulan bizdik. Çok güzel goller attık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İki duran toptan gol yedik. Bireysel hataları engellesek maçı kazanmamız kolay olacaktı. Futbolun kaderi bu. Bulduğunuz pozisyonları değerlendiremezseniz gol yiyorsunuz. İzleyenlere keyifli bir maç izlettik. Sınırlı sayıda oyuncularla güzel maç çıkardık. Çaykur Rizespor'u da tebrik ediyoruz. İyi bir maç oynadılar." ifadelerini kullandı.

Alt yapıdan 9 oyuncunun kadroda olduğunun hatırlatılması üzerine Okta, "Yıllardır arzuladığımız şey alt yapıdan oyuncu. Beşiktaş'ın öz kaynağından ilk onbirinde dokuz alt yapı oyuncusu olmasını isteriz. İlk vitrine çıkan kupa maçında ve bugün Emirhan'dı. Rıdvan, Ersin alt yapıdan çıkan oyuncular ve diğerleri var. Alt yapıdan yeni oyuncular geliyor. Spor kamuoyu ile önümüzdeki günlerde paylaşma fırsatı bulacağız." dedi.

Hakem yönetimi ile ilgili konuşmak istemediğini belirten Okta, "Son anda çıkan gerginlik anlık bir olaydı. Faul oldu ama Montero gereksiz bir müdahalede bulundu. Böyle bir olay olsun istemezdik. Futbol centilmence başlasın bitsin istiyoruz." diye konuştu.