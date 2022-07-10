Beşiktaş bu sefer gözünü kararttı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Siyah beyazlılar, Leicester City forması giyen Daniel Amartey'i kadrosuna katmak istiyor. Kartal, ısrarla transfer etmek istediği 27 yaşındaki futbolcu için teklif artırdı. Transfer için bayram sonrası son bir görüşme daha yapılacağı ifade edildi. İ

Beşiktaş sağ stoper transferi için yoğun mesai harcıyor.

Takvim'e göre, transfer listesinde birçok isim bulunan Siyah-Beyazlılar, Leicester City forması giyen Daniel Amartey için yeni bir hamle daha yapacak. Kara Kartal'ın 27 yaşındaki Ganalı stoper için teklifini 1.9 milyon Euro'ya kadar çıkardığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon Euro maaş istemişti. Görüşmelerin bayram sonrasında sonuçlanması bekleniyor. Siyah- Beyazlılar transferi sonuçlandırmak için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.

Amartey, Beşiktaş'tan 1 milyon Euro da imza parası istiyor. 2016 yılında 6.6 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Leicester City ekibine giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Premier Lig kariyeri boyunca 86 maçta görev alan futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Ganalı futbolcu, stoper pozisyonunun dışında sağ bek ve ihtiyaca göre ön liberoda da oynayabiliyor. Tecrübeli futbolcu, Gana Milli takımı'nda 41 kez forma giydi.

WELINTON AYRILACAK

Siyah-Beyazlılar da Welinton ile yolları ayırmayı planlıyor. 1.86 boyundaki yıldız oyuncu güçlü fiziğinin yanı sıra pas oyununa katkısıyla tanınıyor. Amartey kariyerinde, Kopenhag, Djurgården ve Inter Allies formaları giymişti. Amartey futbolculuk hayatında 5 kez kupa kazandı.

relation id:1672765 slug:'kavurma-tarifi-bayramda-yapilacak-en-lezzetli-ve-yumusak-lokum-gibi-agizda-dagilan-kavurma-yapimi'}