Beşiktaş bu işe şaştı kaldı! İndirim isteniyor...

Beşiktaş, Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un bonservis bedelini düşürebilmek için İngiliz ekibiyle görüşecek.

Siyah-beyazlılar, sezon başında bedelsiz kiraladığı Wout Weghorst'un bonservis bedelini düşürmek istiyor.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, iki takım arasındaki anlaşmaya göre Beşiktaş, Hollandalı golcünün bonservisini alabilmek için 10 milyon Euro ödeyecek.

Haberde, siyah-beyazlıların bu tutarı fazla bulduğu ve rakamı, 5-6 milyon Euro civarına çekmeye çalışacağı belirtildi.

Championship'te mücadele eden Burnley'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde 30 yaşındaki golcünün İngiltere'ye dönebileceği aktarılırken Beşiktaş'ın Weghorst'u ikna etmek için taraftarın gösterdiği ilgiyi koz olarak kullanacağı kaydedildi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 14 maçta forma giyen Wout Weghorst, 6 gol ve 4 asist kaydetti.

Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda ise 4 maçta süre alırken 2 golle oynadı.