Beşiktaş, Braga'ya da kaybetti! Umut azalıyor Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında Braga'ya 2-1 mağlup olarak gruptan çıkma şansını bir hayli azalttı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında Braga'ya 2-1 mağlup oldu ve 3 maç sonunda puanla tanışamadı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta mücadelesinde evinde Braga'yı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Portekiz temsilcisi Braga, 2-1'lik skorla kazandı. Beşiktaş'ın tek golünü, oyuna 67. dakikada dahil olan Umit Nayir, 71. dakikada kaydetti. Beşiktaş'ta Adem Ljajic de, skor 1-1 iken 74. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Braga'nın galibiyet gollerini ise 38. dakikada Horta ve 80. dakikada Eduardo kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 3 maç sonunda 0 puanla grubun dibinde kaldı. Braga ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana yükseldi. Grubun 4. haftasında 7 Kasım'da Braga temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.

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