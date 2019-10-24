0553 313 94 23

Beşiktaş Braga maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş ile Braga karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş Braga maçı kaç kaç bitti?

24 Ekim 2019 Perşembe 19:55
Beşiktaş Braga maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş ile Braga karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş Braga maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Braga'yı konuk etti. İşte, Beşiktaş Braga maçının detayları...

MAÇ SONUCU: 1-2

Dk.71 Umut Nayir / Dk.38 Horta, Dk.80 Eduardo

Sahaya 3 puan parolasıyla çıkan Beşiktaş 30. dakikada Horta'nın golüyle geriye düştü: 0-1
71. dakikada Beşiktaş Umut Nayir ile skoru dengeledi: 1-1
Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Beşiktaş penaltı atışı kazandı. Ancak topun başına geçen Ljajic penaltıyı gole çeviremedi.
80. dakikada Eduardo maçın skorunu ilan etti: 1-2
 

 

Beşiktaş: L. Karius, E. Roco, Necip Uysal, Pedro Rebocho, D. Vida, Oğuzhan Özyakup, T. Boyd, Mohamed Elneny, A. Ljajić, Caner Erkin, Güven Yalçın

Braga: Matheus, Sequeira, Pablo, Bruno Viana, Ricardo Esgaio, André Horta, João Novais, Ricardo Horta, João Palhinha, Paulinho, Galeno

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 21:51
  1. Beşiktaş Braga maçı canlı takip
  2. Beşiktaş
  3. Braga
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Avrupa Ligi
  6. Beşiktaş Braga maçı kaç kaç bitti?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları
    1. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    2. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    3. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    4. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
    5. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    6. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    7. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    8. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    9. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    10. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    12. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    13. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    14. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    15. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    16. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    17. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    18. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    19. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    20. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    21. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    22. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    23. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    24. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
    25. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
    26. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
    27. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
    28. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    29. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
    30. 'Uluslararası bir marka olarak devam..
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!