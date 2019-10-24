Beşiktaş Braga maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş ile Braga karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş Braga maçı kaç kaç bitti?24 Ekim 2019 Perşembe 19:55
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş ile Braga karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş Braga maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Braga'yı konuk etti. İşte, Beşiktaş Braga maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 1-2
Dk.71 Umut Nayir / Dk.38 Horta, Dk.80 Eduardo
Sahaya 3 puan parolasıyla çıkan Beşiktaş 30. dakikada Horta'nın golüyle geriye düştü: 0-1
71. dakikada Beşiktaş Umut Nayir ile skoru dengeledi: 1-1
Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Beşiktaş penaltı atışı kazandı. Ancak topun başına geçen Ljajic penaltıyı gole çeviremedi.
80. dakikada Eduardo maçın skorunu ilan etti: 1-2
Beşiktaş: L. Karius, E. Roco, Necip Uysal, Pedro Rebocho, D. Vida, Oğuzhan Özyakup, T. Boyd, Mohamed Elneny, A. Ljajić, Caner Erkin, Güven Yalçın
Braga: Matheus, Sequeira, Pablo, Bruno Viana, Ricardo Esgaio, André Horta, João Novais, Ricardo Horta, João Palhinha, Paulinho, Galeno
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