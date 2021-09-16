Beşiktaş Borussia Dortmund maçında harika atmosfer! Dortmund neye uğradığını şaşırdı

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund’u Vodafone Park’ta ağırladığı karşılaşmada taraftar görevini yaptı. Alman takımda futbolcuların görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Siyah Beyazlı ekip taraftarları, 175 TL ile 1600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan yaklaşık 18 bin biletin tamamını tüketti ve maç boyunca takımlarına destek oldu.

Alman futbolcular şaşırdı

18 bin bilete ek olarak localar ve davetliler de eklendiğinde Vodafone Park’ta 20 bin civarında futbolsever olurken maç öncesi yaratılan atmosfer Alman ekibi futbolcularını şaşırttı.

Yüksek gürültü

1282 gün sonra Şampiyonlar Ligi oynanan Vodafone Park'ta maçın başlamasına dakikalar kala tüm statta yine ıslık sesleri yükseldi. Beşiktaş taraftarının yarattığı bu atmosfer rakip futbolcuları etkiledi.

Kulaklarını tıkadılar

Dortmund yedek kulübesindeki futbolcuların bazılarının kulaklarını kapatması gözlerden kaçmadı. Alman takımda futbolcular gürültünün bir an önce bitmesini bekledi.

Dortmund kalecisi Kobel maç sonunda taraftarla ilgili açıklama yaptı. Kobel, "Beşiktaş'ın stadında çok ihtişamlı bir atmosfer var. Kulaklarımız çınladı gerçekten. Kolay olmadı bizim açımızdan." dedi.

Dortmund'dan paylaşım

Borussia Dortmund, Beşiktaş taraftarının ıslıkları eşliğinde futbolcularının ısınmak için sahaya çıktığı anları sosyal medyada paylaşırken, "Sıcak karşılama için teşekkürler." notunu düştü. Bir sonraki paylaşımda ise, "Islıklar Türkçe'de merhaba anlamına mı geliyor?" sorusu soruldu. Beşiktaş'ın yanıtı, ''Hayır'' oldu.

4 yıl önce Werner sese dayanamamıştı

Hatırlanacağı üzere 2017 yılında Beşiktaş'ın bir başka Alman ekibi Leipzig'i konuk ettiği maçta benzer bir olay yaşanmıştı. Şu sıralar Chelsea'de oynayan ve o dönem Leipzig'in en önemli hücum oyuncusu olan Werner'e kulüp doktoru ilk olarak kulak tıkacı vermişti.