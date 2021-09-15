Beşiktaş- Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Borussia Dortmund maç sonucu
Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş evinde Borussia Dortmund'u konu etti. Futbolseverler alınan sonucu araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı kaç kaç?
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başladı. Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Beşiktaş- Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Borussia Dortmund maç sonucu
Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı 19.45'te başladı. Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle devam ediyor.
Konuk ekibin golleri Bellingham ve Haaland'tan geldi. Beşiktaş 90+4'te Javi Montero durumu 1-2'ye taşıdı.
Mücadelede başka gol olmayınca maç Borussia Dortmund'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.