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Beşiktaş borçlarını yapılandırdı

Beşiktaş Kulübü, finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:30
Beşiktaş borçlarını yapılandırdı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, "Şirketimiz; Aktif Bank, Denizbank, Halk Faktoring ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" denildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:30
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