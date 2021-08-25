  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Batılı ülkeleri eleştiren İspanya'dan Afganistan çıkışı
Türk Yıldızları semada nefes kesti
Rusya'nın kamu borcu açıklandı
Kocaeli'de operasyon: Gözaltılar var
Spor Beşiktaş bombayı patlattı! Görüşmelere başladı
Spor

Beşiktaş bombayı patlattı! Görüşmelere başladı

Fabrice N'Sakala'nın beklenmedik sakatlığı sonrası sol bek için alternatif arayışlarına giren siyah beyazlı ekip, Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım için Turuncu-Lacivertlilerle görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 12:28:00 -
Beşiktaş bombayı patlattı! Görüşmelere başladı

Siyah-Beyazlıların yöneticisi Emre Kocadağ, transfer için İstanbul ekibiyle pazarlık masasında.

Hasan Ali Kaldırım sürprizi

Süper Lig'in 2.haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'nın sakatlığı yürekleri ağza getirmişti. Bu korkutan sakatlık sonrası sol bek için alternatif isimler üzerine yoğunlaşan Kartal, Haber Global'in haberine göre Başakşehir'de forma giyen 31 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım için görüşmelere başladı.

Son söz Sergen Yalçın'da

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'ın bizzat yürüttüğü görüşmeler olumlu sürerken transfer için son karar teknik direktör Sergen Yalçın'da.

Geçen sezon 24 maçta 1 asist

Başakşehir formasıyla bu sezon henüz forma şansı bulamayan Hasan Ali Kaldırım, 2020-21 sezonunda çıktığı 24 maçta 1 asistlik performans sergilemişti.

2 yıl daha kontratı var

Tecrübeli sol bekin Başakşehir ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay