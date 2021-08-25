Beşiktaş bombayı patlattı! Görüşmelere başladı
Fabrice N'Sakala'nın beklenmedik sakatlığı sonrası sol bek için alternatif arayışlarına giren siyah beyazlı ekip, Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım için Turuncu-Lacivertlilerle görüşmelere başladı.
Siyah-Beyazlıların yöneticisi Emre Kocadağ, transfer için İstanbul ekibiyle pazarlık masasında.
Hasan Ali Kaldırım sürprizi
Süper Lig'in 2.haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'nın sakatlığı yürekleri ağza getirmişti. Bu korkutan sakatlık sonrası sol bek için alternatif isimler üzerine yoğunlaşan Kartal, Haber Global'in haberine göre Başakşehir'de forma giyen 31 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım için görüşmelere başladı.
Son söz Sergen Yalçın'da
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'ın bizzat yürüttüğü görüşmeler olumlu sürerken transfer için son karar teknik direktör Sergen Yalçın'da.
Geçen sezon 24 maçta 1 asist
Başakşehir formasıyla bu sezon henüz forma şansı bulamayan Hasan Ali Kaldırım, 2020-21 sezonunda çıktığı 24 maçta 1 asistlik performans sergilemişti.
2 yıl daha kontratı var
Tecrübeli sol bekin Başakşehir ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.