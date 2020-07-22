  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş bombayı patlatıyor!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Bournemouth'la sözleşmesi sona eren ve şuan serbest olan Jordon Ibe ile ilgili Ada medyasından flaş bir iddia geldi. Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadroda düşündüğü oyunculardan biri olan 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun, Türkiye'ye gelmesinin an meselesi olduğu yazıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 09:37:00 -
Beşiktaş bombayı patlatıyor!

Beşiktaş İngiltere Premier League'de forma giyen Ibe'yi transfer etmek için oldukça uğraşıyor.

Transferde Beşiktaş ve İskoç devi Celtic'in İngiliz oyuncu ile pazarlık masasında olduğu ve Beşiktaş'ın transfere daha yakın olduğu belirtildi.

Bournemouth ile toplamda 92 maça çıkan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 5 gol ve 9 asist kaydetti.

Ibe, daha önce Wycombe Wanderers, Birmingham City, Liverpool ve Derby County formaları da giydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı