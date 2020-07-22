Beşiktaş bombayı patlatıyor!

Beşiktaş İngiltere Premier League'de forma giyen Ibe'yi transfer etmek için oldukça uğraşıyor.

Transferde Beşiktaş ve İskoç devi Celtic'in İngiliz oyuncu ile pazarlık masasında olduğu ve Beşiktaş'ın transfere daha yakın olduğu belirtildi.

Bournemouth ile toplamda 92 maça çıkan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 5 gol ve 9 asist kaydetti.

Ibe, daha önce Wycombe Wanderers, Birmingham City, Liverpool ve Derby County formaları da giydi.