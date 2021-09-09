Beşiktaş biten transferler | Beşiktaş gelenler gidenler 2021
Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi. Transfer döneminin bitmesiyle birlikte futbolseverler hangi takımın kimleri renklerine bağladığını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş bu yıl kaç transfer yaptı? Beşiktaş gelen giden futbolcular
Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre 17 Haziran 2021'de başlayan yaz transfer dönemi, gece yarısı itibarıyla sona erdi. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
Beşiktaş biten transferler | Beşiktaş gelenler gidenler 2021
Gelenler: Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Mert Günok, Francisco Montero, Can Bozdağan, Michy Batshuayi, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Salih Uçan, Miralem Pjanic, Valentin Rosier, Alex Teixeira
Gidenler: Umut Nayir, Dorukhan Toköz, Vincent Aboubakar, Mertcan Açıkgöz, Kartal Yılmaz