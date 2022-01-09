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Spor Beşiktaş bir puana razı oldu
Spor

Beşiktaş bir puana razı oldu

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'la 2-2'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 22:02:00 -
Beşiktaş bir puana razı oldu

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 2 kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve müsabaka 2-2 sona erdi.

Siyah-beyazlı ekibin gollerini 25. dakikada penaltıdan Betshuayi ve 65. dakikada Emirhan İlkhan kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 56. ve 68. dakikalarda Pohjanpalo'dan geldi.

Rizespor'da Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta ise Montero 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 30'a, Rizespor ise 18'e çıkardı.

Beşiktaş gelecek hafta sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Rizespor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Emirhan İlkhan beğeni topladı!

Beşiktaş'ı Çaykur Rizespor deplasmanında 2-1 öne geçiren Emirhan İlkhan ilkleri yaşadı.

Beşiktaş'ta 17 yaşındaki Emirhan İlkhan ilk kez Beşiktaş forması ile Süper Lig maçına çıktı. Emirhan İlkkan, karşılaşma boyuna ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Genç oyuncu, 60. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Emirhan İlkhan, kaleye ilk şutunu çekerken, bu şutu da gol oldu.

Opta verilerine göre de Emirhan İlkhan (17 yaş 222 gün), Batuhan Karadeniz'den (Ekim 2008'de 17 yaş 165 gün) bu yana Süper Lig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu oldu.

Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokoviç (Dk.62 Sabo), Baiano (Dk.84 Deniz Hümmet), Boyd (Dk.61 Dabo), Umar (Dk.61 Alper Potuk), Boldrin, Pohjanpalo (Dk.90 emir Han Topçu)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida (Dk.63 Serdar Saatçı), Montero, Umut Meraş (Dk.89 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal, Josef, Emirhan İlkhan, Güven Yalçın (Dk.82 Gökhan Töre), Batshuayi

Goller: Dk.25 Batshuayi (penaltıdan), Dk. 60 Emirhan İlkhan (Beşiktaş), Dk. 56 ve 68 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kartlar: Dk.86 Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor) Dk.86 Montero (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk.79 Baiano, Dk.87 Umar (kulübeden) Dk. 89 Boldrin) (Çaykur Rizespor), Dk.55 Vida (Beşiktaş)

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