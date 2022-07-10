Beşiktaş bir bombayı daha açıklamak üzere

Beşiktaş, Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht'ı transfer etmek için düğmeye basmıştı. Siyah-beyazlılar, İsviçreli orta saha oyuncusunun transferini bayram sonrasında tamamlamayı amaçlıyor.

FASSNACHT TRANSFERİNİN MALİYETİ

28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş, son pazarlıklarda rakamı 2.5 milyon Euro'ya kadar düşürdü. Beşiktaş yönetimi, bayramın ardından transferi resmiyete dökecek.

İSTANBUL'A GELDİ VE TESİSLERİ DOLAŞTI

Fanatik'e göre; orta sahanın sağında oynamasına rağmen görev verildiğinde, merkez, sol ve 10 numarada da görev yapabilen tecrübeli futbolcunun da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi. Eşiyle beraber İstanbul'a gelip Vodafone Park ve Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen başarılı oyuncu, Kartal olmak için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Fassnacht, Young Boys'da başarılı bir dönem geçirdi. Fassnacht, İsviçre'de 5 kez lig şampiyonluğu ve bir kez de İsviçre Kupası'nı kazanmıştı.



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