  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş bir bombayı daha açıklamak üzere
Spor

Beşiktaş bir bombayı daha açıklamak üzere

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Young Boys forması giyen Christian Fassnacht'ı renklerine bağlamaya çok yakın.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 12:10:00 -
Beşiktaş bir bombayı daha açıklamak üzere

Beşiktaş, Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht'ı transfer etmek için düğmeye basmıştı. Siyah-beyazlılar, İsviçreli orta saha oyuncusunun transferini bayram sonrasında tamamlamayı amaçlıyor.

FASSNACHT TRANSFERİNİN MALİYETİ

28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş, son pazarlıklarda rakamı 2.5 milyon Euro'ya kadar düşürdü. Beşiktaş yönetimi, bayramın ardından transferi resmiyete dökecek.

İSTANBUL'A GELDİ VE TESİSLERİ DOLAŞTI

Fanatik'e göre; orta sahanın sağında oynamasına rağmen görev verildiğinde, merkez, sol ve 10 numarada da görev yapabilen tecrübeli futbolcunun da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi. Eşiyle beraber İstanbul'a gelip Vodafone Park ve Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen başarılı oyuncu, Kartal olmak için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Fassnacht, Young Boys'da başarılı bir dönem geçirdi. Fassnacht, İsviçre'de 5 kez lig şampiyonluğu ve bir kez de İsviçre Kupası'nı kazanmıştı. 

 


relation id:1672765 slug:'kavurma-tarifi-bayramda-yapilacak-en-lezzetli-ve-yumusak-lokum-gibi-agizda-dagilan-kavurma-yapimi'}

Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi
Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi

Kadın - Aile

Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi

Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!
Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Spor

Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!
Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Medya

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia!
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia!

Medya

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia!

Yok artık İstanbulspor, bu da neyin nesi!
Yok artık İstanbulspor, bu da neyin nesi!

Spor

Yok artık İstanbulspor, bu da neyin nesi!

Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun
Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun

Kadın - Aile

Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun

Safra kesesi kanseri nedir, neden olur? Safra kesesi kanseri belirtileri ve tedavisi
Safra kesesi kanseri nedir, neden olur? Safra kesesi kanseri belirtileri ve tedavisi

Sağlık

Safra kesesi kanseri nedir, neden olur? Safra kesesi kanseri belirtileri ve tedavisi

Kemik suyu tarifi nasıl yapılır? Her evde bulunması gereken en doğal ilaç kemik suyu faydaları
Kemik suyu tarifi nasıl yapılır? Her evde bulunması gereken en doğal ilaç kemik suyu faydaları

Kadın - Aile

Kemik suyu tarifi nasıl yapılır? Her evde bulunması gereken en doğal ilaç kemik suyu faydaları

Makine parlatıcısından inanılmaz temizlik sırları! Temizlik için hangi alanlarda kullanılıyor?
Makine parlatıcısından inanılmaz temizlik sırları! Temizlik için hangi alanlarda kullanılıyor?

Kadın - Aile

Makine parlatıcısından inanılmaz temizlik sırları! Temizlik için hangi alanlarda kullanılıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23