Beşiktaş Belediyesi’nde akaryakıt vurgunu

Adı Beltaş ve Halk Marketlerdeki naylon fatura yolsuzluğu ile anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in akrabası Gülal Erdovan Anıl’ın başında bulunduğu Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde talan tam gaz sürüyor. Akit’in daha önce adrese teslim ballı ihalelerini ve milyonluk vurgunlarını deşifre ettiği Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bu defa da büyük bir akaryakıt vurgunu yaşandığı ortaya çıktı.

24 saatte 1895 litre yakıt

Müdürlüğe kayıtlı araçlar adına, anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından aynı gün defalarca yakıt alınarak başka araçlara yüklendiği öğrenildi. Akaryakıt hırsızlığıyla ilgili Akit’in ele geçirdiği belgelerde, belediyeye ait Ortaköy Otobüs Garajı’nda görevli 34 LTF 456 plakalı, 197 litre yakıt deposu hacmi olan Otokar Sultan marka midibüsün yakıtmatik kartı kullanılarak yaklaşık 24 saat içerisinde binlerce litre yakıt alındığı belirlendi. Araç Takip Sistemi olan ve mesai saatleri içerisinde personel taşımacılığı yapan 34 LTF 456 plakalı araç adına, güvenlik kameraları ile izlenen Ortaköy Otobüs Garajı’na teslim edildikten sonra yakıtmatik kartı kullanılarak bir gecede defalarca yakıt alındı. Otokar Sultan marka midibüsün 197 litre yakıt deposu olduğu halde, 29.12.2019 tarihinde gece saat 02.05’te 221,60 lt., saat 04.05’te 370,55 lt., sabah saat 06.20’de 391.73, saat 23.38’de ise 15,72 litre yakıt alımı yapıldı. Yine aynı araç adına bir gün sonra 30.12.2019 tarihinde gece saat 01.19’da 396,38 lt., saat 03.35’de 473,33 lt., saat 15.45’de ise 24,95 litre yakıt alındığı tespit edildi.

Doldurup satmışlar

Kaynaklar, Beşiktaş Belediyesi’ndeki akaryakıt hırsızlığının bununla sınırlı kalmadığını, aralarında 34 LVD 375 plakalı aynı model midibüsün de olduğu onlarca aracın yakıtmatik kartı kullanılarak binlerce litre yakıt alındığı ve belediye ile alakası olmayan araçlara satıldığı ifade edildi. Garajda olduğu halde araç adına anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından ortalama 24 saatlik süre zarfında toplamda bin 895 litre yakıt alınması, yaşanan akaryakıt vurgununun boyutunu da gözler önüne serdi.