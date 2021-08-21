Beşiktaş Belediyesi iflasa sürükleniyor

Zekeriya Say İstanbul

Hizmetten çok skandallarla gündeme gelen CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde sülale boyu yağma tam gaz sürerken, belediye iştirakleri hızla iflasa sürükleniyor.

Yeni yönetim sonrası aldığı bin 250 yeni personel ile kadrolaşmaya ağırlık veren Personel Hizmetleri A.Ş. ile ismi yolsuzluklarla anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in başında bulunduğu Beltaş A.Ş.’nin zarar ettiği ortaya çıktı.

Kadro şişti vergi sıfırlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kademesinin manidar suskunluğu devam ederken, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde her gün yeni bir rezalet patlak veriyor. Dün, askerde olduğu halde Yönetim Kurulu Üyesi Ender Tanyeri’ye huzur hakkı ödemeye devam ettiğini deşifre ettiğimiz Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.’nin zarar ettiği ortaya çıktı. Son dönemde kadrolaşmaya ağırlık vererek aldığı bin 250 yeni personel ile tepki toplayan ve yandaş arpalığına dönen Personel Hizmetleri A.Ş. 2018 yılında 10 milyon 432 bin 842 TL matrah beyan ederek 2 milyon 295 bin 255 TL vergi öderken, 2020 yılına ait vergi beyanında “matrahsız” yazdığı belirlendi. Yeni yönetimle birlikte personel sayısı 3 bin 250 çıkan Beşiktaş Belediyesi iştiraki Personel A.Ş.’nin vergi ödeyemez hale gelmesi, işe alınan yandaşlarla kadroların nasıl şişirildiğini gözler önüne serdi.

Vurgunu gizlediler

Beşiktaş Belediyesi’nin zarar eden iştiraklerinden biri de ismi naylon fatura yolsuzluğu ile anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in başında bulunduğu Beltaş A.Ş. oldu. 2018 yılında 1 milyon 547 bin 857 TL matrah beyanında bulunarak 340 bin 528 TL vergi ödeyen Beltaş A.Ş.’nin, Güney göreve geldikten sonra hiç vergi ödemediği belirlendi. 5 Şubat 2021 tarihli Belediye Meclis kararı ile Beşiktaş Belediyesi’nin elinde bulunan 12 kafenin daha elektrik ve su giderleri belediye tarafından karşılanacak şekilde devredildiği Beltaş A.Ş.’nin tüm bu imkânlara rağmen nasıl zarar ettiği merak konusu oldu.

Başkan da vergi arsızı!

Öte yandan, göreve geldikten 10 ay sonra Kaz Dağları’nın eteğinde 750’şer metrekare arazi içinde, piyasa değeri toplam 10 milyon TL olan deniz manzaralı iki adet lüks tripleks villa satın aldığı ortaya çıkan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da 2016’da kurduğu düşük sermayeli şirketinin 4 yıl hiç vergi ödemediği belgelenmişti.