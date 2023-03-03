Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın 154 yıla kadar hapsi istendi

Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet soruşturmasına ilişkin savcılık 55 sayfalık iddianame hazırladı.

Suçlamaların odağında, Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi var.

Hazinedar'ın belediyeyi kendi özel şirketi gibi yönettiği; Sipahi üzerinden imar başvurularından rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Sipahi'nin imar onayı vermek için Beşiktaş Belediyesi Beltaş Vakfı'na bağış adı altında para yatırmayı şart koştuğu kaydediliyor.



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Peki, vakfa aktarılan bu paralar ne oldu?

İddianamede paraların büyük bir kısmının Beltaş Vakfı Mütevelli Üyesi olan Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarına "huzur hakkı" adı altında dağıtıldığı belirtildi. Bir anlamda, imar onayı karşılığı alınan rüşvet, vakfa bağış adı altında aklandı.

Eski Belediye Bakanı Hazinedar'ın, birçok suçtan 154 yıla kadar hapsi istendi. Yardımcısı Sipahi'ye ise 43,5 yıldan 96 yıla kadar, diğer sanıklara 4 yıl ile 62 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmesi talep edildi.