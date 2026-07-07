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Spor Beşiktaş beklenen kaleci transferini resmen duyurdu
Spor

Beşiktaş beklenen kaleci transferini resmen duyurdu

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Beşiktaş beklenen kaleci transferini resmen duyurdu

Kara Kartal, Nübel’e kavuşuyor. Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten renklerine bağlamak üzere olduğu Alman file bekçisi Alexander Nübel, siyah-beyazlı kulübe transferini resmiyete kavuşturmak için bu akşam İstanbul'da olacak.

Beşiktaş, 29 yaşındaki kaleci Alexander Nübel'in transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Alexander Nübel’i taşıyan uçak bu akşam 19.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır." ifadelerini kullanıldı.

Öte yandan Beşiktaş, bir başka kaleci Doğan Alemdar'ı de transfer ettiğini gün içinde resmen duyurdu.

Beşiktaş kaleci transferini duyurdu! Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş kaleci transferini duyurdu! Bu akşam İstanbul’a geliyor

Spor

Beşiktaş kaleci transferini duyurdu! Bu akşam İstanbul’a geliyor

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