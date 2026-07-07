Beşiktaş beklenen kaleci transferini resmen duyurdu

Beşiktaş, 29 yaşındaki kaleci Alexander Nübel'in transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Alexander Nübel’i taşıyan uçak bu akşam 19.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır." ifadelerini kullanıldı.

Öte yandan Beşiktaş, bir başka kaleci Doğan Alemdar'ı de transfer ettiğini gün içinde resmen duyurdu.