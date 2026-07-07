Özbekistan'da beşiz doğdu: Beş bebek sağlıklı dünyaya geldi

Özbekistan'da nadir görülen bir doğum olayı yaşandı. Andican kentinde 32 yaşındaki bir kadın, beşiz bebek dünyaya getirdi. Özbekistan basınında yer alan haberlere göre, kadın gebeliğinin 31 hafta 5 günlük döneminde sezaryen yöntemiyle doğum yaptı. Bebeklerden üçünün kız, ikisinin erkek olduğu belirtildi. Yenidoğanların doğum ağırlıklarının sırasıyla 1 kilo 450 gram, 1 kilo 605 gram, 1 kilo 495 gram, 1 kilo 580 gram ve 1 kilo 200 gram olduğu bildirildi.

Anne ve bebeklere gerekli tüm sağlık hizmetlerinin sağlandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve doktorların gözetiminde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.