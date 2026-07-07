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Yerel ‘Özendirilmesin’ denilince seküler laikçiler rahatsız oluyor! Beraber kafayı çektiler ama sonrası korkunç
Yerel

‘Özendirilmesin’ denilince seküler laikçiler rahatsız oluyor! Beraber kafayı çektiler ama sonrası korkunç

Yeniakit Publisher
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‘Özendirilmesin’ denilince seküler laikçiler rahatsız oluyor! Beraber kafayı çektiler ama sonrası korkunç

İki genç daha seküler yaşamın kurbanı oldu. Hatay'da 2 gencin hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsünün alkollü olduğunun ortaya çıkması acıyı daha da büyüttü. “Bu tip kötü alışkanlıkların özendirilmemesi gerekiyor” şeklinde yapılan uyarılar ise seküler laikçileri rahatsız ediyor.

Özendirilmiş seküler hayat biçimi gençlerin sonu oldu.  Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 gencin hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşanan kazada M.E.C. idaresindeki 31 BAR 719 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarparak takla atmış, hurdaya dönen otomobilde 23 yaşındaki Bestami Keleş, 19 yaşındaki Sudenaz Menekşe ölmüş ve 3 kişi yaralanmıştı. Yaralıların tedavisi sürerken takla atarak 2 gence mezar olan sürücü M.E.C.'nin hastanedeki kontrollerde alkollü olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, kaza öncesi genç grubun Arsuz sahilinde birlikte alkol tükettiği ve ardından araçla gezmeye çıktığı öğrenildi.

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