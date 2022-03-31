Beşiktaş basketbol takımı kadrosu kim var? Beşiktaş (basketbol takımı) kadroları:
ING Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş Icrypex ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşmanın galibi Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılı ekip 74-62'lik skorla galip ayrıldı. Peki Beşiktaş basketbol takımı kadrosu kim var? İşte Beşiktaş basketbol takımı oyuncular...
Beşiktaş (basketbol takımı) veya sponsorluk anlaşması gereği Beşiktaş ICRYPEX, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ING Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden profesyonel basketbol takımı. 1933 yılında Galatasaray’ı takiben kurulan basketbol takımı, tarihinin ilk Galatasaray maçını 10 Mart 1933 günü oynadı ve bu karşılaşmayı 27-28 kaybetti.1936 yılında Berlin Olimpiyatları'ndan sonra Beşiktaş takımı dağıldığı için şube faaliyetlerine ara verdi.
1940 yılında Musevi Barkhoba takımının kendisini kapatma kararının ardından, takımdaki basketbolcuların hepsi Beşiktaş'a geçerek ikinci kez takımı kurmuş oldular. Takımda; Jak Habip, Avram Barokas, Moris Meşolam, Mişel Gabay, Hazday Penso gibi oyuncular mevcuttu. İşte güncel Beşiktaş basketbol takımı kadrosunda yer alan oyuncular:
Beşiktaş (basketbol takımı) kadroları
Kenan Sipahi
Egehan Arna
Ercan Osmani
Furkan Haltalı
Mehmet Yağmur
Dedric Lawson
Josh Reaves
Ata Kahraman
Isaiah Whitehead
Kerem Konan
Power Forvet
Oğuzhan Göktepe
Yağız Aksu
Rondae Hollis-Jefferson