Beşiktaş basketbol takımı kadrosu kim var? Beşiktaş (basketbol takımı) kadroları:

Beşiktaş (basketbol takımı) veya sponsorluk anlaşması gereği Beşiktaş ICRYPEX, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ING Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden profesyonel basketbol takımı. 1933 yılında Galatasaray’ı takiben kurulan basketbol takımı, tarihinin ilk Galatasaray maçını 10 Mart 1933 günü oynadı ve bu karşılaşmayı 27-28 kaybetti.1936 yılında Berlin Olimpiyatları'ndan sonra Beşiktaş takımı dağıldığı için şube faaliyetlerine ara verdi.

1940 yılında Musevi Barkhoba takımının kendisini kapatma kararının ardından, takımdaki basketbolcuların hepsi Beşiktaş'a geçerek ikinci kez takımı kurmuş oldular. Takımda; Jak Habip, Avram Barokas, Moris Meşolam, Mişel Gabay, Hazday Penso gibi oyuncular mevcuttu. İşte güncel Beşiktaş basketbol takımı kadrosunda yer alan oyuncular:

Beşiktaş (basketbol takımı) kadroları

Kenan Sipahi

Egehan Arna

Ercan Osmani

Furkan Haltalı

Mehmet Yağmur

Dedric Lawson

Josh Reaves

Ata Kahraman

Isaiah Whitehead

Kerem Konan

Power Forvet

Oğuzhan Göktepe

Yağız Aksu

Rondae Hollis-Jefferson