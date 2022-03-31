  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş basketbol takımı kadrosu kim var? Beşiktaş (basketbol takımı) kadroları:
Spor

Beşiktaş basketbol takımı kadrosu kim var? Beşiktaş (basketbol takımı) kadroları:

ING Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş Icrypex ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşmanın galibi Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılı ekip 74-62'lik skorla galip ayrıldı. Peki Beşiktaş basketbol takımı kadrosu kim var? İşte Beşiktaş basketbol takımı oyuncular...

Yeniakit Publisher
2022-03-31 15:40:00 - 2022-03-31 15:41:27
Beşiktaş basketbol takımı kadrosu kim var? Beşiktaş (basketbol takımı) kadroları:

Beşiktaş (basketbol takımı) veya sponsorluk anlaşması gereği Beşiktaş ICRYPEX, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ING Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden profesyonel basketbol takımı. 1933 yılında Galatasaray’ı takiben kurulan basketbol takımı, tarihinin ilk Galatasaray maçını 10 Mart 1933 günü oynadı ve bu karşılaşmayı 27-28 kaybetti.1936 yılında Berlin Olimpiyatları'ndan sonra Beşiktaş takımı dağıldığı için şube faaliyetlerine ara verdi.

1940 yılında Musevi Barkhoba takımının kendisini kapatma kararının ardından, takımdaki basketbolcuların hepsi Beşiktaş'a geçerek ikinci kez takımı kurmuş oldular. Takımda; Jak Habip, Avram Barokas, Moris Meşolam, Mişel Gabay, Hazday Penso gibi oyuncular mevcuttu. İşte güncel Beşiktaş basketbol takımı kadrosunda yer alan oyuncular:

Beşiktaş (basketbol takımı) kadroları

Kenan Sipahi

Egehan Arna

Ercan Osmani

Furkan Haltalı

Mehmet Yağmur

Dedric Lawson

Josh Reaves

Ata Kahraman

Isaiah Whitehead

Kerem Konan

Power Forvet

Oğuzhan Göktepe

Yağız Aksu

Rondae Hollis-Jefferson

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay