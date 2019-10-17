Beşiktaş'ta gündem başkanlık seçimi... Başkan Fikret Orman'ın istifasının ardından hafta sonu 3 aday Beşiktaş başkanı olmak için yarışacak. İsmail Ünal daha önce aday olduğunu açıklamış ancak Serdar Adalı lehine seçime aday olarak girmeme kararı almıştı. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman saat kaçta? Beşiktaş başkan adayları kim? İşte detaylar...

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?

13 Ekim'de yapılacağı açıklanan genel kurulun çoğunluğun sağlanmadığı için 20 Ekim Pazar günü yapılacak.

Beşiktaş başkan adayları kim?

Beşiktaş Seçimli Genel Kurulu'nda 3 aday başkan olmak için yarışacak. Bunlar; Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi.