Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? Tevfik Yamantürk kararını verdi
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 17 Aralık Pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda aday olmayacak.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de genel kurul hakkındaki kararını verdi. Yamantürk, başkanlığa aday olmama kararı aldığını açıkladı.
Beşiktaş'a divan başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğini aktaran Yamantürk, şu ifadeleri kullandı:
"10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olmayacağım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım."
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