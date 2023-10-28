  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…

İspanya'da skandal kilise raporu: Papazlar on binlerce çocuğun ırzına geçmiş! Kimsenin konuşamadığı gerçek ortaya çıktı
Spor Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? Tevfik Yamantürk kararını verdi
Spor

Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? Tevfik Yamantürk kararını verdi

Yeniakit Publisher
2023-10-28 15:30:00 -
Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? Tevfik Yamantürk kararını verdi

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 17 Aralık Pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda aday olmayacak.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de genel kurul hakkındaki kararını verdi. Yamantürk, başkanlığa aday olmama kararı aldığını açıkladı.

Beşiktaş'a divan başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğini aktaran Yamantürk, şu ifadeleri kullandı:

"10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olmayacağım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım."

Beşiktaş'ı bu hale getirenler utansın! Taraftarlar çıldırdı! Bakalım bu işin sonu ne olacak?
Beşiktaş'ı bu hale getirenler utansın! Taraftarlar çıldırdı! Bakalım bu işin sonu ne olacak?

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş'ı bu hale getirenler utansın! Taraftarlar çıldırdı! Bakalım bu işin sonu ne olacak?

Erol Bulut, taa İngiltere'den öyle bir açıklama yaptı ki... Beşiktaşlılar bu işe çok şaşıracak...
Erol Bulut, taa İngiltere'den öyle bir açıklama yaptı ki... Beşiktaşlılar bu işe çok şaşıracak...

Spor

Erol Bulut, taa İngiltere'den öyle bir açıklama yaptı ki... Beşiktaşlılar bu işe çok şaşıracak...

Beşiktaş'ta işler kötüye gidiyor! Sakatlıklarla ilgili açıklama geldi
Beşiktaş'ta işler kötüye gidiyor! Sakatlıklarla ilgili açıklama geldi

Spor

Beşiktaş'ta işler kötüye gidiyor! Sakatlıklarla ilgili açıklama geldi

Duyanların ağzı bir karış açık kalacak! Beşiktaş'ın düştüğü hale bak! Bu kararı alacaklar mı?
Duyanların ağzı bir karış açık kalacak! Beşiktaş'ın düştüğü hale bak! Bu kararı alacaklar mı?

Spor

Duyanların ağzı bir karış açık kalacak! Beşiktaş'ın düştüğü hale bak! Bu kararı alacaklar mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23