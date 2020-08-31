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Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması
Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Yeni sezona hazırlık yapan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi transfer açıklamalarında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:55:00 -
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi transfer açıklaması yaptı.

Ahmet Nur Çebi, transferlerin eldeki imkanlar ve federasyon limitlerini gündeme alarak yapacaklarını belirtti.

Beşiktaş Dergisi'nin eylül sayısında açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, yeni sezonun kendileri için mühim noktası olduğunu belirterek, kendi planlarını çizecekleri bir dönem olacağını söyledi.

Bir an önce taraftarlarla buluşmayı arzulayıp kupa kaldırmak istediğini belirten Çebi, "Bırakmam Seni" kampanyası için hazırlamış olduğumuz "Ödül Senin" gecesini sizlerin de büyük desteğiyle gerçekleştirdik. Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını ve taraftarının bu büyük sevdasını asla yalnız bırakmayacağını, tüm Türkiye'ye gösterdik’’ dedi.

Ahmet Nur Çebi, kulübe ekonomik destekte bulunan herkese teşekkür etti.

‘Tüm şubelerimizde olduğu gibi basketbolda ve futbolda da yapılanma sürecimiz devam ediyor’ diyen Çebi, ‘Beşiktaş formasını, o kutsallığa yaraşacak sporcuların giymesi için profesyonellerimiz var güçleriyle çalışıyorlar. İlk adımlarını atacağımız bu yeni sezonun tüm Beşiktaş Camiası'na sağlık, başarı birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim’ ifadelerine yer verdi.

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