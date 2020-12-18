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Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:20:10 -
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Çebi, Vodafone Park'taki kulüp binasında AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

Çebi, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan ve kamuoyunda "Ayda bebek" olarak tanınan Ayda Gezgin'in yer aldığı "Mucizenin adı Ayda" isimli fotoğrafa oy verdi.

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı çalışmasını oylayan Çebi, yaşam kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu" ismi verilen fotoğrafına oy vermeyi tercih etti.

Fotoğrafların tümünü beğendiğini söyleyen Çebi, "Çok güzel fotoğraflar yakalamışlar. Seçerken zorlandım. Hepsini seçme imkanı olsa hepsini seçerdim. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Önce fotoğrafı bulana teşekkür etmek lazım. Tarihe bu şekilde iz düşülüyor." diye konuştu.

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