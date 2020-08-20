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Spor Beşiktaş, Aytemiz Alanyasporlu Welinton'u kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş, Aytemiz Alanyasporlu Welinton'u kadrosuna kattı

Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinde Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 20:45:00 -
Beşiktaş, Aytemiz Alanyasporlu Welinton'u kadrosuna kattı

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsil edecek olan Beşiktaş, Brezilyalı stoper Welinton Souza'yı renklerine bağladı.

3 yıllık sözleşme imzalandı

Bonservisini elinde bulunduran Welinton'u kadrosuna katan siyah beyazlılar, 3 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, son olarak Süper Lig takımlardan Aytemiz Alanyaspor'da forma giymişti.

Trabzonspor yerine Beşiktaş

CAS'ın kararı sonrası bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda ülkemizi Trabzonspor'un yerine Beşiktaş temsil edecek.

Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak olacak siyah beyazlıların 25 Ağustos Salı günü yapacağı maç şifresiz yayımlanacak.

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