Beşiktaş, Aytemiz Alanyasporlu Welinton'u kadrosuna kattı
Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinde Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsil edecek olan Beşiktaş, Brezilyalı stoper Welinton Souza'yı renklerine bağladı.
3 yıllık sözleşme imzalandı
Bonservisini elinde bulunduran Welinton'u kadrosuna katan siyah beyazlılar, 3 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, son olarak Süper Lig takımlardan Aytemiz Alanyaspor'da forma giymişti.
Trabzonspor yerine Beşiktaş
CAS'ın kararı sonrası bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda ülkemizi Trabzonspor'un yerine Beşiktaş temsil edecek.
Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak olacak siyah beyazlıların 25 Ağustos Salı günü yapacağı maç şifresiz yayımlanacak.