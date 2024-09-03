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Spor Beşiktaş ayrılığı duyurdu! İşte Demir Ege'nin yeni takımı
Spor

Beşiktaş ayrılığı duyurdu! İşte Demir Ege'nin yeni takımı

Yeniakit Publisher
2024-09-03 10:08:00 -
Beşiktaş ayrılığı duyurdu! İşte Demir Ege'nin yeni takımı

Beşiktaş, genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ı Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlılarda ayrılık gerçekleşti.

Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ı Rio Ave'ye kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz’den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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